بعد يوم من قتلها امرأة.. تحرك بيطري بشأن "الحمى النزفية" في أربيل

شفق نيوز/ عُقد في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، لقاءً علمياً تحت عنوان "جهود الطب البيطري في الحد من الحمى النزفية والأمراض الفيروسية في إقليم كوردستان"، بمشاركة عدد من الأطباء والمتخصصين والخبراء في الطب البيطري.

وحضر مراسل وكالة شفق نيوز هذا اللقاء الذي نظمته نقابة الأطباء البيطريين فرع أربيل بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرية، وكلية الطب البيطري في جامعة صلاح الدين، ومديرية بيطرة أربيل.

وتناول المشاركون خلال الجلسات العلمية موضوع الحمى النزفية، باعتبارها مرضاً فيروسياً مشتركاً بين الإنسان والحيوان، يشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان.

كما ناقش الحاضرون سبل الوقاية والعلاج، وتحليل الأسباب والسبل العلمية لمواجهتها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الأمراض الفيروسية الأخرى.

وأمس السبت، أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان البرزنجي، تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بالحمى النزفية في الإقليم إحداها قد فارقت الحياة أمس السبت بعد تدهور حالتها الصحية.

وأعلنت مديرية صحة دهوك، أمس السبت، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في المحافظة وعلى مستوى إقليم كوردستان خلال العام 2025.

وبهذا الصدد، أفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، أن الضحية امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً من سكان ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

وشددت الجهات الصحية والبيطرية، في إقليم كوردستان، من إجراءاتها، مؤخراً بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في الإقليم، داعية المواطنين وأصحاب المجازر إلى الالتزام الصارم بالإرشادات والتعليمات الصحية، فيما حذّرت من مغبة الاستهتار بتلك التعليمات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.