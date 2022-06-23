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بعد يوم من الهجوم الصاروخي.. دانة غاز "تتحسس" إنتاجها: اتخذنا إجراءات أمنية إضافية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-23T14:01:58+0000
بعد يوم من الهجوم الصاروخي.. دانة غاز "تتحسس" إنتاجها: اتخذنا إجراءات أمنية إضافية

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الخميس، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور أمس الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.

وبحسب بيان صادر عن دانة غاز اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الهجوم الصاروخي تسبب بإصابة موظفين اثنين بجروح طفيفة في الهجوم وقد عادا إلى العمل اليوم.

وأضاف أن "القوات الأمنية بدأت تحقيقاً مكثفاً في الهجوم وتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية".

وكانت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب – CTG أفادت، أمس الأربعاء، بتعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية إلى هجوم صاروخي.

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما تمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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