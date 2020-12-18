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بعد يوم على زيارة الكاظمي .. الطائرات التركية تقصف شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-18T11:44:12+0000
بعد يوم على زيارة الكاظمي .. الطائرات التركية تقصف شمالي دهوك

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية ظهر اليوم الجمعة ضربات جوية استهدفت بها مناطق من ناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان .

وقال مصدر امني مسؤول لوكالة شفق نيوز ان القصف طال محيط قريتي "كورو، وبنافي" بمنطقة نهيلى ظهر اليوم، مشيرا الى ان الاضرار الناجمة عن القصف لم تُعرف بعد القصف  الذي استهدف مناطق غير مأهولة بالسكان .

ويأتي هذا القصف بعد زيارة رسمية اجراها يوم امس الخميس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وفد حكومي رفيع المستوى الى العاصمة انقرة والتقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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