بعد أيام "غزيرة".. سماء كوردستان تخفف أمطارها بشكل كبير

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن كميات الأمطار التي هطلت على الإقليم خلال الـ12 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إدارة سوران المستقلة سجلت أعلى معدل أمطار، فيما كانت محافظة دهوك الأقل نسبة.

وبينت الهيئة أن معدل الأمطار في إدارة سوران بلغ 6.6ملم، تليها منطقتيّ سيدكان 5.0ملم، وچومان 5.0ملم، فيما سجلت منطقتيّ بارزان 3.8ملم، ومثلها بازيان 3.8ملم، كما بلغت النسبة في بنجوين 3.0ملم، وفي ميرگسور 1.8ملم.

وأشارت إلى أن منطقة رواندوز سجلت 0.6ملم، وكذلك حاج عمران 0.6ملم، وعقرة 0.4ملم، ومحافظة السليمانية ومناطق بامرني وكلار وخبات سجلت كل منها 0.2ملم، فيما كانت نسبة هطول الأمطار في محافظة دهوك ضئيلة.

وشهد إقليم كوردستان في الأيام الماضية أمطاراً غزيرة أدت إلى سيول في بعض المدن والمناطق وتسببت بأضرار في محافظة حلبجة، بحسب ما أعلنت دائرة الهجرة والمهجّرين واستجابة الأزمات في المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز صباح اليوم.

وجاء في البيان أن الدائرة تلقت بلاغات المواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية عن أضرار لحقت بهم جراء الأمطار الغزيرة، وقامت فرق متخصصة بتقييم الأضرار، وتقديم المساعدات اللازمة للعائلات المتضررة.

وبينت الدائرة أن "المساعدات تشمل مواد إغاثية ضرورية مثل (السجاد، والفرشات، والبطانيات، وسلال غذائية، وسلال للنظافة، واحتياجات الأطفال)، حيث تم توزيعها على الأسر المتضررة والبالغ عددها نحو 25 منزلاً"، مؤكدة أن "عملية تقديم الدعم مستمرة وستشمل المتضررين كافة حتى الانتهاء من توزيع المساعدات على جميع الأسر المتضررة".