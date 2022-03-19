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بعد وفاة زوجته.. كاظم الساهر يزور السليمانية لتقديم الشكر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T10:06:50+0000
بعد وفاة زوجته.. كاظم الساهر يزور السليمانية لتقديم الشكر

شفق نيوز / كشف محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، يوم السبت، تفاصيل جديدة، عن وفاة زوجة الفنان العراقي، كاظم الساهر، في مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.

وقال أبو بكر، لوكالة شفق نيوز، إن "زوجة الفنان كاظم الساهر توفت في إحدى مستشفيات المحافظة، بعد رقودها فيها خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب مضاعفات مرضية".

وأضاف أن "إقامة مراسيم صلاة الجنازة على المتوفية تمت في جامع (أحمد حاجي علي) بحضور أحد أبنائها وأقاربها، ووفقا لوصيتها فإنها دفنت في السليمانية".

وأشار أبو بكر، إلى أن "الفنان كاظم الساهر سيزور السليمانية الأسبوع المقبل ليقدم شكره لأهالي المحافظة".

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر، قد أعلن أمس الجمعة، وفاة زوجته السابقة (عروبة الساهر)

وأشار بعض من جمهور كاظم الساهر، إلى أن الراحلة كانت تعاني من أزمة صحية طارئة في الفترة الأخيرة، دخلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج واستمرت في الأيام الماضية داخل العناية، حتى تم الإعلان عن وفاتها، من دون كشف طبيعة مرضها.

وقال مراسل شفق نيوز، إن جثمان زوجة الفنان كاظم الساهر نقلت من مستشفى "فاروق" إلى مثواها الأخير في مقبرة "بكرجو" في السليمانية.

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