بعد وضعهم تحت المراقبة.. السليمانية تعتقل 12 سمساراً يتاجرون بالدولار

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم سوق الدولار في السليمانية جبار كوران، يوم السبت، إلقاء القبض على 12 سمساراً يتاجرون بالدولار بعد وضعهم تحت المراقبة لعدة أيام.

وأبلغ كوران وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الامنية اعتقلت 12 سمساراً في سوق الدولار".

وفي السياق اكد مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ الخميس الماضي، قامت قوة خاصة بمراقبة العديد من سماسرة صرف العملات في سوق الدولار في السليمانية، وبعد المراقبة تمكنت يوم السبت من اعتقال 12 سمساراً".

وفي 19 آب الجاري، أعلنت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة السليمانية في بيان، إلقاء القبض على خمسة تجار وسماسرة أراضِ وأملاك عامة استخدموا مناصبهم وسلطاتهم في الدوائر بشكل غير قانوني.

وذكرت أيضا أنه بقرار من القاضي أُلقي القبض على خمسة من التجار والسماسرة الذين تعاملوا و بشكل غير قانوني في الأراضي والأملاك العامة.