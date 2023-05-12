بعد هجوم لداعش على الجيش.. البيشمركة تنفذ عملية بحث وتفتيش (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة، يوم الجمعة، تنفيذ عملية بحث وتفتيش على عناصر داعش بعد هجوم لهم على قوات الجيش العراقي.

وذكر بيان للبيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد الهجمة الإرهابية التي شنها داعش على قوات الجيش العراقي يوم أمس، ويشتبه بتسللهم الى قاطع مسؤوليات قوات البيشمركة، نفذ اللواء الحادي وعشرون المشاة التابعة لوزارة البيشمركة عملية البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها".

واوضح البيان "شارك في العملية الفوج الثاني وسرية كوماندوز وبدأ التفتيش في مناطق ( زي كويز وناو جم وأنهار كوير )، وخاصةً المناطق الوعرة والمكثفة الذي يشتبه فيها، وانتهت العملية في الساعة 10:30 صباحاً، وثم بدأت المرحلة الثانية للعملية بعد الظهر اليوم لطمأنة سكان المنطقة".

وختم البيان بالقول، إن "قوات البيشمركة تطمئن سكان المنطقة بأن المنطقة آمنة وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة والمدنيين".