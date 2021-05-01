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بعد هجوم داعش في كركوك .. البيشمركة ومكافحة الإرهاب يعلنان الرد والسيطرة على الوضع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-01T04:27:44+0000
بعد هجوم داعش في كركوك .. البيشمركة ومكافحة الإرهاب يعلنان الرد والسيطرة على الوضع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، ومكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان يوم السبت عن صد هجوم شنه تنظيم داعش في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوات بيشمركة كوردستان ردت بشدة على هجوم إرهابيي داعش وصدته، مشيرة إلى أنه عند هزيمة التنظيم خلّف عدداً كبيراً من القتلى، وان جثثهم تُركت في موقع الهجوم.

وأعربت الوزارة عن أسفها عن سقوط "شهداء وجرحى من قوات البيشمركة.

من جهته قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان إنه فجر اليوم السبت شنّ مسلحو تنظيم داعش الإرهابي هجوما على المرتفعات قرب قرية "پرکان" في حدود المحور الخامس لقوات البيشمركة وعلى مواقع اللواء اللواء العاشر لقوات البيشمركة.

وأكد البيان على التصدي للهجوم، وان الوضع بات تحت سيطرة قوات البيشمركة.

و افاد مصدر أمني، في وقت سابق من صباح اليوم، بسقوط سبع ضحايا من قوات البيشمركة خلال هجوم مسلح لعناصر من تنظيم داعش بكركوك.

واستهدف الهجوم نقاط البيشمركة في تلال بين قضاء دبس وبلدة التون كوبري- بردى-.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم أسفر عن سقوط سبع ضحايا من البيشمركة، وجريحين، وإحراق نقطة أمنية.

وتزامن الهجوم على البيشمركة، مع هجومين مسلحين لعناصر من تنظيم داعش على مواقع للشرطة الإتحادية في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الهجوم الأول استهدف مواقع للفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض جنوب غربي كركوك، بينما استهدف الهجوم الثاني اللواء 11 شرطة الاتحادية في قضاء الحويجة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن ضحايا.

وكشف مسؤول محور غرب كركوك لقوات البيشمركة نوري حمه علي، يوم السبت، عن استقدام تعزيزات من القوات الكوردية بعد هجوم مسلح لتنظيم داعش أوقع ضحايا من البيشمركة.

وقال حمه علي لوكالة شفق نيوز، إن هجوم داعش أوقع ضحايا بينهم ضابط برتبة نقيب وجريحان.

وأضاف أنه تم استقدام 2000 عنصر من البيشمركة لمحور غرب كركوك، والموقف تحت السيطرة الان.

وفي وقت سابق من مساء يوم الجمعة، أفاد مصدر أمني مسؤول بسقوط أربع ضحايا بينهم ضابطان من قوات الجيش بهجوم متتال شنه تنظيم داعش مستهدفا دورية عسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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