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بعد هجومه على الجامعة.. "الطالب المفصول" يقتل أستاذا بكلية الهندسة في اربيل انتقاماً من زوجته

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-28T07:44:42+0000
بعد هجومه على الجامعة.. "الطالب المفصول" يقتل أستاذا بكلية الهندسة في اربيل انتقاماً من زوجته

شفق نيوز/ قُتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين في اربيل أدريس حمه خان، صباح اليوم الثلاثاء، عندما تم اقتحام منزله من قبل طالب في كلية القانون أطلق النار عليه انتقاما من زوجة الضحية التي كانت السبب في فصله من الجامعة.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن الطالب توجه إلى منزل الاستاذة الجامعية التي تسببت بترقين قيده بعد أن قام بمهاجمة عميد كلية القانون إلا أنها لم تكن موجودة سوى زوجها الدكتور حمه خان الذي هرب من المتهم إلى سطح المنزل.

وأضاف الشهود أن المتهم لاحق "حمه خان" وتمكن من الوصول إليه وقتله فوق سطح المنزل.

و أُصيب عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين بأربيل الأكاديمي كاوان إسماعيل وموظف آخر بجروح، في وقت سابق من صباح اليوم، جراء تعرضه إلى إطلاق نار من قبل طالب في الكلية تم ترقين قيده.

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