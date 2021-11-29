بعد هجمات دامية.. البيشمركة تطلق عملية عسكرية لملاحقة عناصر لداعش

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، ببدء عمليات عسكرية لقوات البيشمركة في محور گرمسير وكولجو بهدف تمشيط المنطقة من بقايا تنظيم داعش.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "اللواء الخامس واللواء الثالث لقوات البيشمركة قاما بعمليات عسكرية لتمشيط وتطهير محور گرمسير وكولجو من بقايا تنظيم داعش".

واضاف أن "العمليات ستشمل مناطق واسعة من كولجو وكفري والمناطق المتاخمة للمناطق المتنازع عليها".

جدير بالذكر أن هذه العمليات تأتي بعد يومين من تعرض البيشمركة لهجوم من قبل تنظيم داعش في محور گرمسير وكفري راح ضحيتها عدد من منتسبي قوات البيشمركة.