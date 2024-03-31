بعد أن أهداها مجموعة خيول.. حاكم دبي يعد الفارسة الكوردية بزيارة كوردستان

شفق نيوز/ أكدت لانيا فاخر وهي أصغر فارسة خيل في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بأن حاكم دبي محمد بن راشد، وعدها بزيارة كوردستان، وذلك في لقاء جمعها بهِ في دبي.

وقالت الفارسة لانيا فاخر، لوكالة شفق نيوز، "قمت بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ووعدني بزيارة إقليم كوردستان والحضور إلى نادي الفروسية الذي أنشأته في الإقليم"، مبينة أنها قامت بلقائه للمرة الثانية على التوالي.

وتابعت لانيا: "لدي حلم أن أكون بطلة فروسية على المستوى العالمي وأمثل إقليم كوردستان خاصة ونحن نملك في الإقليم العديد من الفارسات والفرسان"، مشيرة إلى أن "سبب نجاحي هو دعم أبي وأمي والمجتمع الكوردي".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قد أمر بمنح وإهداء الطفلة العراقية الكوردية لانيا فاخر، مجموعة خيول بعد موت فرسها وظهورها في فيديو وهي تبكي عليه، ووجّه أيضا بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا، البالغة من العمر 8 سنوات قد فقدت العام الماضي، فرسها وصديقها الوحيد "جسنو" وأثارت حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصنف لانيا، كأصغر فارسة في إقليم كوردستان فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

وقالت الفارسة الصغيرة إن حصانها الوحيد كان مريضاً في الفترة الأخيرة، وإنها حاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه، مضيفة أنها ورغم خسارتها لأغلى صديق لديها، إلّا أنها لن تنساه وهي لاتزال تذهب إلى قبره حاملةً التفاح والسكر، فيما تحلم لانيا بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كوردستان الفروسيّة.