بعد أن حل رابعاً.. الديمقراطي الكوردستاني يدرس خطوات ما بعد الانتخابات

شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أنه يدرس خطوات ما بعد الانتخابات البرلمانية للتنسيق والتحالف مع من يخدم العراق عموماً وإقليم كوردستان بشكل خاص.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماعاً عُقد برئاسة الزعيم مسعود بارزاني اليوم للتداول بشأن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المبكرة، حيث هنأ فيه اهالي كوردستان عامة للمشاركة الحضارية في العملية الانتخابية التي جرت بشكل ديمقراطي وسلمي، ومنحوا اصواتهم وثقتهم لحماة المصالح القومية والوطنية العليا".

وأشاد ب"مساندة المواطنين الكورد بالحزب الذي كان سابقا مهتما بضمان حقوقهم، واليوم يحافظ عليها وعلى مكتسباتهم وله رؤية واقعية لحكم العراق على اسس الشراكة والتوافق والتوازن".

واشار الى ان "العراق يمر بمرحلة حساسة والحزب الديمقراطي يعتقد ان حكم العراق الاتحادي بحاجة الى اعادة تنظيم عصري لكي يتمكن من ان يكون بمستوى ورغبة وتطلعات جميع مكوناته ويعالج جميع المشكلات المعلقة".

واضاف ان "معالجة المشكلات من منظور دستوري يكون سببا للاستقرار والسلم الاجتماعي وخصوصا تطبيق المادة 140 من الدستور وحسم جميع المشكلات غير المعالجة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية".

واكد البيان على ان "هذا الهدف بحاجة الى التوحد والتناغم في الداخل الكوردستاني وان العمل المشترك وحماية المصالح القومية والوطنية العليا وتحقيق الحقوق غير المنجزة واجب الجميع".