بعد نينوى وكركوك..هزة أرضية تضرب منطقة في إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، بأن هزة أرضية بقوة 4.3 درجات ضربت منطقة كفري بين السليمانية وديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل هزة ارضية محسوسة في منطقة كفري بين محافظتي السليمانية وديالى وبمسافة 25 كم عن مركز القضاء"، مبينا أن "الهزة بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وبعمق يفوق 10 كم".

وأضاف أن "المواطنين شعروا بشكل واضح في الهزة الارضية، دون تسجيل اضرار مادية او بشرية".

وكان مصدر في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بتسجيل هزتين أرضيتين في البلاد، إحداهما بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة كركوك، والأخرى خفيفة شعر بها السكان في بعض مناطق غربي نينوى.