بعد إنهاء العام الدراسي: توزيع الشهادات في ديرك اقصى شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ سلّم المجمع التربوي في هيئة التربية والتعليم للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الأحد، الشهادات المدرسية لطلبة المرحلة الابتدائية في مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا.

ونتيجة الظروف الصحية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا ، قررت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية إنهاء العام الدراسي مبكرًا.

وقالت عطية شهوان مديرة المجمع التربوي في ديرك لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تم تسليم (11273) جلاء مدرسي (شهادات) لطلبة المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية باستثناء الثالث الإعدادي والثالث الثانوي .

وأضافت شهوان؛ أن "تسليم الجلاء المدرسي تم خلال عملية التقييم بنجاح جميع الطلبة وترفيعهم إلى صفوف جديدة لعام الدراسي المقبل".

وحددت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية يوم 6 يونيو موعد امتحانات طلبة الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، كما وقررت إنهاء العام الدراسي في مناطق شمال وشرق سوريا لعام 2020 - 2021 م في الثالث من أيار الفائت.

ويذكر أن لمدينة ديرك مع محيطها (80) مدرسة كوردية، يدرس فيها (12322) طالبا، ويبلغ عدد المدرسين فيها (968).