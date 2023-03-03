بعد إنقاذه بواسطة مروحية.. وفاة شخص في جبل كويسنجق (صور)

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بوفاة شخص بعد إنقاذه بواسطة مروحية تابعة للدفاع المدني، من أعلى جبل بقضاء كويسنجق في أرييل عاصمة إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الحادثة وقعت بعد الظهر حيث تدهورت الحالة الصحية لمواطن بعد ذهابه إلى جبل آوگرد في قضاء كويسنجق للسياحة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني استخدمت المروحية لإسعاف الرجل، وبعد نقله إلى المستشفى فارق الحياة بسبب المرض"، لافتة إلى أن "المواطن يُدعى (عبد الرزاق ياسين) وهو عائد من أوروبا إلى مدينة أربيل".