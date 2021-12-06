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صور.. بعد نزوح خشية اجتياح لداعش.. الأهالي يعودون إلى "لهيبان" تحت حماية البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-06T07:33:06+0000
صور.. بعد نزوح خشية اجتياح لداعش.. الأهالي يعودون إلى "لهيبان" تحت حماية البيشمركة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني كوردي وشهود عيان، يوم الاثنين، بعودة سكان قرية "لهيبان" في محافظة كركوك ومحاذية لمحافظة نينوى بعد يوم شهد نزوحاً للأهالي، عقب تهديدات لعناصر تنظيم داعش باجتياح القرية.

وتعد سلسلة جبال قرجوغ بين محافظة نينوى وكركوك، وهي منطقة وعرة نسبيًا، مناسبة لاختباء مسلحي ”داعش“، كما أنها تمثل منطقة فاصلة بين مواقع تمركز القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وتشهد تلك المنطقة هجمات متكررة لعناصر التنظيم على القوات العراقية والبيشمركة.

وقال خدر علي وهو أحد سكان قرية لهيبان لوكالة شفق نيوز، "عدنا اليوم الى قريتنا وحاليا قوات البيشمركة موجودة هنا".

وأضاف علي، "إن داعش لم يدخلوا القرية وإنما وصلوا الى اطرافها مساء أمس وهددوا باجتياحها، مما دعانا إلى النزوح منها".

وأضاف أن "قوة من البيشمركة وعدت بانها سوف تبقى لحماية القرية وسكانها من هجمات داعش".

من جهته قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن توجيهات عليا صدرت للفوج الثاني من اللواء الاول لقيادة البيشمركة في أربيل بالانتشار في القرية لحمايتها.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، سقط أربعة عناصر من البيشمركة بينهم ضابط، ضحايا في مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قرية قرة سالم الفاصلة بين أربيل وكركوك.

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