بعد نحو ربع قرن من شغلها .. السليمانية تطالب المئات من أصحاب محال الماشية باخلائها

شفق نيوز/ دعا المئات من أصحاب المحال والخانات في سوق الماشية والأعلاف في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، الادارة المحلية إلى تعويضهم وتخصيص مكان بديل لهم بعد طلب السلطات "إخلاء" اماكنهم التي يشغلونها منذ نحو 25 سنة.

وقال ممثل أصحاب المحال والخانات في سوق ماشية السليمانية فاروق أحمد في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز إن "نحو 70 محلاً لبيع الأعلاف وقرابة (1000 خان) مهددة بالاغلاق بسبب قرار من بلدية السليمانية وذلك بعد منح المكان الذي نعتاش عليها إلى شركة استثمارية، علماً ان بلدية السليمانية منحتنا هذه الأرض في العام 2000".

وأضاف أنه "صدر أمر باخلاء المكان لغاية الأول من مارس المقبل دون أن يتم تحديد مكان أو تعويض علما ان اختيار اي محل يتطلب مبلغ لا يقل عن 15 مليون دينار وهذا ما لا يمتلكه الكثيرون من العاملين في هذا المكان".

ودعا فاروق بلدية السليمانية الى "تعويضهم باموال لغرض شراء وبناء محلات أخرى في مكان آخر"، محذراً من أنهم "سينظمون لجيش العاطلين هم وأسرهم".

وأكد أنهم "سيغادرون المكان وينفذون الأمر في حال تم تعويضهم بمبالغ مالية أو تم توفير مكان بديل لهم".