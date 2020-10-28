بعد "نبأ الوفاة".. مكتب نجم الدين كريم يكشف حالته الصحية

شفق نيوز/ اكد مكتب محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، اليوم الاربعاء، اصابته بالجلطة الدماغية "شأنه شأن اي انسان عادي"، موجها الشكر الى الجهات التي سألت عن حالته الصحية ووسائل الاعلام التي تعاملت مع خبر مرضه بمهنية.

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، انه "للاسف قبل عدة ايام تعرض الدكتور نجم الدين كريم مثل اي مواطن وانسان عادي لجلطة دماغية استدعت نقله الى المستشفى"، مشيرا الى انه الان تحت الرعاية الطبية.

وعبر بيان المكتب عن "الشكر لجميع المواطنين في كوردستان والمناطق المستقطعة المتلهفين لصحة الدكتور نجم الدين كريم وجميع الشخصيات وقيادات الاطراف السياسية في اقليم كوردستان وشمال كوردستان وغربها وشرقها الذين على اتصال دائم ويسألون عن صحة كريم".

كما عبر البيان عن الشكر لوسائل الاعلام التي تعاملت مع خبر تعرض كريم لوعكة صحية بمهنية، معلنا ان مكتبه فقط مصرح له بنشر المعلومات بشأن حالته الصحية.

وعبر المكتب عن التضرع الى الله تعالى ان يشافي كريم وكل انسان مريض في كوردستان والعالم.

وكان نشوان جلال السكرتير الاعلامي لمحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، يوم الأربعاء، نفى أنباء وفاة الأخير بعد تعرضه لعارض صحي.

قال نشوان لوكالة شفق نيوز، إن تلك الأنباء بعيدة عن الصحة، وهي تتكرر منذ تعرض كريم لجلطة دماغية خفيفة قبل 20 يوماً.

وأضاف أن الحالة الصحية لكريم في تحسن وهي مستقرة، وحتى الأنباء التي اشارت إلى أنه في غيبوبة غير صحيحة كذلك.

ونجم الدين كريم تولد كركوك 1949، يقيم في أمريكا التي هاجر لها في عام 1976 ويحمل جنسيتها، قبل ان يعود الى العراق في 2009.

في نهاية شهر آذار 2011، اختير محافظاً لكركوك، ممثلاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يترك المحافظة عقب أحداث استفتاء الاستقلال عام 2017.



