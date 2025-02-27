بعد موقف أوجلان.. مسرور بارزاني يعلن استعداد حكومته دعم عملية السلام في تركيا

شفق نيوز/ رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، بدعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، لحزبه بحل نفسه وإلقاء سلاحه.

وكتب بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "أدعم أي جهد يسعى لحل القضايا في المنطقة بالطرق السلمية.. ‏إقليم كوردستان كان دائمًا عاملًا مهمًا في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ومن هذا المنطلق، أكد رئيس حكومة الإقليم، استعداد كوردستان العراق، إلى "أي مساعدة ولعب دور في دعم عملية السلام في تركيا".

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، جميع الأطراف للالتزام بدعوة أوجلان، ووصفها بأنها بداية لـ"مرحلة مهمة".

وقال طالباني في رسالة ردا على دعوة أوجلان، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم أي مبادرة أو مشروع للتعايش الأخوي بين الكورد والأتراك"، معرباً عن أمله في "أن تستجيب جميع الأطراف لدعوة أوجلان وأن نلمس خطوات عملية للوصول إلى سلام شامل وأن لا نفوت هذه الفرصة التاريخية".

وكان أوجلان دعا جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكوردستاني حل نفسه".

وصدر الإعلان التاريخي في إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للكورد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق من اليوم.