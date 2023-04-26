بعد موجة أمطار غزيرة.. السماء المشمسة تعود الى اجواء كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ان تكون السماء مشمسة في معظم مدن الإقليم، ورجحت ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 1-3 درجات خلال 48 ساعة المقبلة، اضافة الى توقعات بأن تكون السماء مشمسة في عموم المحافظات".

واضاف البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة ستكون 29 في اربيل و 26 في السليمانية و حلبجة و 27 في دهوك و28 في زاخو و 25 في سوران و 34 في كرميان ".