بعد موجة برد شديدة .. درجات الحرارة تعاود الارتفاع بمدن إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 1-3 درجات خلال الساعات الـ48 المقبلة مع وجود أجواء غائمة ".

واشار البيان الى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الساعات ستكون كالآتي:

اربيل 17

السليمانية 15

دهوك 14

حلبجة 16

سوران 12

كرميان 21

زاخو 14