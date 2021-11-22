بعد موجة احتجاجات.. قطع الماء عن طلبة الاقسام الداخلية في جامعة السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بقطع الماء عن طلبة الأقسام الداخلية في جامعة السليمانية بعد موجة الاحتجاجات التي مرت بها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "طلبة الأقسام الداخلية في قلياسان خرجوا عصر اليوم بتظاهرة أمام الأقسام الداخلية احتجاجا على قطع الماء الذي تزامن مع تظاهرات هذا اليوم".

واضاف، أن "قطع المياه سبب ارباكاً كبيراً للطلبة مادفع بهم بالتظاهر و المطالبة بإنهاء أزمة الطلاب ووضع حلول جذرية لمعاناتهم". واشار الى أن "الطلبة يتوقعون أن قطع مياه الشرب جاء بمثابة ضغط عليهم من أجل إنهاء الاحتجاجات التي بدأت منذ يومين".

هذا وقد وجه محافظ السليمانية هفال ابو بكر اليوم رسالة إلى وزارة المالية ووزارة الداخلية والتعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان طالب بإنهاء مشكلات الطلبة منددا بالوقت نفسه بأساليب العنف المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية في السليمانية تجاه مطالب المحتجين التي وصفها بـ"الطبيعية".

وتظاهر صباح اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، طلبة الكليات والمعاهد في السليمانية وإدارة گرميان وحلبجة ورانية وإدارة رابرين، للمطالبة بصرف وتحسين المنح المقدمة لهم، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.