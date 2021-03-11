بعد مواجهة مسلحة داخل مدرسة .. أربيل تطيح برجل حاول قتل زوجته ومدير المدرسة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس القاء القبض على شخص حاول قتل زوجته ومدير مدرسة بعد مواجهة مسلحة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بعد تلقي شرطة النجدة اخباراً عن مواطن في حي "أربيل الجديدة" يريد قتل زوجته، واقتحامه لمدرسة وتهديده لمديرها بالقتل توجهت القوات إلى مكان الحادث وتمكنت من القاء القبض على ذلك الشخص المدعو (گ.ع.م) .

واوضحت الشرطة ان مواجهة مسلحة اندلعت مع المتهم وقوات الشرطة لكن تم القبض عليه، مع ضبط مسدس وذخيرة وكلاشينكوف، وكذلك ثلاثة مخازن تحتوي 83 اطلاقة حية.

وتابع البيان ان المتهم والاسلحة والذخيرة الى مركز شرطة "رابرين" لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.