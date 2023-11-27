بعد مواجهة مسلحة.. الاسايش تطيح بعصابة تتاجر بالمخدرات في كلار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية آسايش اقليم كوردستان اليوم الإثنين، عن الاطاحة بعصابة للمتاجرة بالمخدرات في مدينة كلار مركز ادارة كرميان المستقلة بعد الاشتباك معها بالاسلحة النارية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوات مديرية عمليات الاسايش وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المواد المخدرة في جهاز الاسايش قامت اليوم الاثنين في مدينة كلار بعملية لإلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بعد استحصال قرار المحكمة لاعتقالهم، لافتا الى ان المتهمين واجهوا القوات الأمنية بالسلاح.

وأضاف البيان ان قوات الاسايش تمكنت من اعتقال المتهمين الثلاثة بسرعة، مبينا ان احد المتهمين اصيب خلال المواجهات بجروح وتم ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم والتي كانوا يحاولون الاتجار بها وهي عبارة عن كيلوغرام واحد من مادتي الكريستال والحشيش.