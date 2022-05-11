بعد مواجهة مسلحة .. اربيل تطيح بتاجر مخدرات ودهوك تتلف آلات قمار (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على تاجر "خطير" للمخدرات بعد مواجهة مسلحة دارت بين الجانبين داخل حديقة في أحد الأحياء وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن الشرطة القت القبض على متهم يقوم بالمتاجرة والترويج للمواد المخدرة.

وأضاف انه بعد إجراء عملية بحث وتحر عن المتهم داخل حديقة في احد الاحياء باربيل قام بمواجهة القوات الامنية، مستدركا القول إن المواجهات ادت الى الاصرار على القبض عليه.

كما أشار المتحدث إلى ضبط بحوزة المتهم كميات كبيرة من المخدرات من نوعي كريستال وهيروين.

وعلى صعيد آخر أفاد مدير شرطة محافظة دهوك العميد فخري احمد مجيد في مؤتمر صحفي داخل مبنى المديرية، إنه للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية التي تلحق ضررا فادحا بالمجتمع ووفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية قررنا إتلاف آلات تُستخدم لممارسة القمار.

وأردف بالقول إن هناك آلات ومعدات اخرى لم يصدر القرار بإتلافها، مشيرا الى احالة اصحاب هذه المعدات التي تم إتلافها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل

وتابع العميد مجيد بالقول أن المعدات الكبيرة مثل الروليت يتم تصنيعها داخليا او ادخالها قطع متفرقة عبر التهريب.