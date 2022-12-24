بعد "ملاهي" سرجنار.. طالباني: هذه البداية لمشروع "مصالحة السليمانية"

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، يوم السبت، عن تفاصيل قرار غلق المراكز "المخلة بالذوق العام" في سرجنار، فيما أشار إلى أنه بداية لمشروع أضخم وهو ما سماه "مصالحة السليمانية".

وقرر طالباني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "توفير مجمل المستلزمات الخدمية لمتنزه سرجنار وتأمين بيئة ملائمة للعائلات"، وذلك بعد قرار غلق المراكز والأماكن "المسيئة للدين والبعيدة عن سلوكيات وأخلاق المجتمع الكوردي العليا، في المنطقة".

وأوضح مكتب طالباني، وفق البيان، أن "الخدمات المقدمة تتألف من إنارة الشوارع وزرع الشتلات وإضافة مساحات خضراء وتزيين الحدائق وتنظيف المتنزهات وتأمين بيئة آمنة للأهالي من حيث الأمن والهدوء وبناء أماكن لألعاب الأطفال".

وأضاف أن "خطوة طالباني بداية لإعلان مشروع أضخم باسم (مصالحة السليمانية)، إذ سينطلق من سرجنار باعتبارها إحدى الشواهد التاريخية للمدينة، في سبيل إعمار السليمانية والتواصل في تقديم خدمات أكثر لها".

وكان عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، قد دعا أمس الجمعة، إلى توسيع حملة إغلاق النوادي والملاهي الليلية لتشمل صالات القمار في مدينة السليمانية.

وتساءل حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: هل ستُغلقون صالات القمار؟ .. هذه الصالات فككت آلاف الأُسر، معتبراً أن صالات القمار "أشد خطورة" من الحانات والنوادي والملاهي الليلية.