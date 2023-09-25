بعد مكالمة استمرت لساعة و35 دقيقة مع بافل طالباني.. الملا بختيار يقاطع مؤتمر الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ حسم القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الملا بختيار، يوم الاثنين، موقفه من المؤتمر الخامس للحزب بإعلان مقاطعته، محملاً رئيس الحزب بافل طالباني، مسؤولية غياب بعض القياديين عن المؤتمر.

وكتب الملا بختيار، وهو عضو المجلس الأعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحدثت مع بافل طالباني لمدة ساعة و35 دقيقة، بشأن صلاحيات المجلس"، مستدركاً: "لم نتوصل إلى الاتفاق بهذا الخصوص".

وأضاف أن "مسؤولية عدم مشاركته وأعضاء المجلس الأعلى لمصالح الحزب، في المؤتمر الخامس للحزب، تقع على عاتق (الرفيق بافل طالباني)".

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني بعد غد الأربعاء، في قاعة "تالاري هونر" في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان.