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بعد مقرات المجلس الكوردي.. نيران تلتهم معاهد تعليمية في القامشلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T20:51:57+0000
بعد مقرات المجلس الكوردي.. نيران تلتهم معاهد تعليمية في القامشلي

شفق نيوز/ أضرم مجهولون النيران في معهدين خاصين يدرّسان المناهج الحكومية السورية في مدينة القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد بشمال وشرق سوريا.

وتفرض الإدارة الذاتية مناهج خاصة بها في مناطق سيطرتها فيما تدرس الحكومة السورية مناهجها في المدارس داخل المربع الأمني بمدينة القامشلي.

والمعهدان التعليميان اللذان تعرضا للحرق هما مركز الرسالة في حي قدوربك ومركز الخليل في حي الآشورية بمدينة القامشلي.

وكانت الإدارة الذاتية قد أغلقت كافة المعاهد والمدارس الخاصة التي تدرس مناهج الحكومة السورية في مناطقها ولكنها عادت وسمحت بعمل العديد منها في اطار تفاهمات غير معلنة بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية تسمح بحرية اختيار الطلاب للمناهج التي يودون دراستها.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن أجزاء من المعهدين حرقا بعد رمي مجهولين "زجاجات مولوتوف" داخل الغرف المطلة على الشارع في وقت متأخر من ليل الاثنين ما الحق أضرار مادية كبيرة في أثاث وأرشيف وأدوات المعهدين".

وتعرضت ستة مقرات ومكاتب تابعة للمجلس الوطني الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته لعمليات حرق الأسبوع الماضي بأسلوب مشابه لعملية حرق المعهدين التعليميين بمدينة القامشلي.

وكان المجلس الوطني الكوردي قد حمل الأجهزة الأمني التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية عن حرق مقراته.

ويعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر الأحزاب التي تقود الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

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