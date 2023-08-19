بعد مقتل قيادي في الاتحاد الوطني .. الشرطة في إقليم كوردستان تعلن تفاصيل الحادثة

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم السبت، بأن القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني "نیاز درگلیي" قتل في حادث مجهول، وتم اتخاذ إجراءات قانونية لتحديد السبب الحقيقي وراء هذا الحادث.

وأوضحت الشرطة في بيان اليوم، أنه "في الساعة الواحدة صباحاً قُتل، وهو عضو سابق في المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني قُتل في حادث مجهول".

ووفقا للبيان فإن جثة القتيل نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في قضاء "رانية"، وتمّ إجراء فحص لها وتبين أن هناك ثلاث إطلاقات نارية في جسده.

وطبقاً لأقوال أقارب الضحية، فإن الحادث وقع اثناء زيارته لبستانه في قضاء "رانية" لقضاء العطلة الأسبوعية هناك.

وتابعت الشرطة في بيانها، "حاليا تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم الشروع بالتحقيقات لتحديد السبب الحقيقي وراء الحادثة".