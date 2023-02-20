بعد مقال "الصباح".. وزير الثقافة الكوردستاني يوجه نصائح للإعلام العربي والكوردي

شفق نيوز / أدان وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، محمد حمه سعيد، يوم الاثنين، كل أنواع الخطابات العدائية ضد الحقوق المشروعة للشعب الكوردي والكيان الدستوري في الإقليم.

وحث حمه سعيد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الأطراف، وخاصة الإعلام العراقي، على "التعامل ضمن الثوابت القانونية والدستورية في صياغة مقالاتهم الإعلامية وأن يلتزموا بمبادئ النظام الفدرالي، والمصدق عليها باستفتاء عام من الشعب العراقي".

وأبدى الوزير الكوردي، استغرابه من قيام صحيفة تابعة للسلطة، دون الأخذ بنظر الاعتبار الواقع السياسي والدستوري لإقليم كوردستان، لـ"تنشر بين صفحاتها مقالاً ضد التعايش والمبادئ الدستورية الفدرالية للنظام العراقي، وإثارة النعرات".

واعتبر حمه سعيد، نشر هذا النوع من المواضيع "يندرج ضمن باب اهتزاز أمن المجتمع والتعايش السلمي، وزرع روح الحقد والكراهية، وفي نفس الوقت محاولة عقيمة لإظهار العداء ضد الكيان الدستوري لإقليم كوردستان".

ودعا وزير الثقافة والشباب الكوردستاني، الجهات المعنية بالحكومة العراقية إلى عدم السماح بـ"نشر مقالات ضد المبادئ الدستورية ونظام العراق الفدرالي، والكيان الدستوري والقانوني لشعب إقليم كوردستان، والذي تحقق نتيجة النضال والتضحيات لسنوات ضد الدكتاتورية، وقُدمت دماء طاهرة لمئات الآلاف من الشهداء".

وحث حمه سعيد، القنوات الإعلامية في إقليم كوردستان على "نشر خطاب التسامح والتعايش السلمي، والابتعاد عن نشر الخطابات العدائية التي تدعو إلى التفرقة وزرع الحقد والكراهية، وعدم اللجوء إلى ترجمة خطابات المناوئين للكيان الدستوري والشرعي لإقليم كوردستان، وليحافظوا من خلال خطابهم الإعلامي على ما تحقق من انجازات، بدم الشهداء".

وكانت صحيفة الصباح الحكومية نشرت تقريراً حمل عنوان (الاغلبية تفضل الارتباط بالحكومة الاتحادية - هل سيُحَل اقليم كردستان ؟) الامر الذي اعتبره مراقبون طعنا في كيان دستوري وجزء أساسي من العراق الفيدرالي.

وعلى إثر ذلك، وجه مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، رئيس الشبكة نبيل جاسم بـ"التحقيق العاجل في نشر الموضوع وإعلامه بالنتائج، كما وجه بالالتزام بالخطاب الرسمي للدولة العراقية.