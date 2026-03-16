بعد مطاردة أمنية.. شرطة أربيل تعتقل قاتل رئيس قسم بجامعة كوردستانية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل بإقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، إلقاء القبض على المشتبه به في مقتل الأستاذ الجامعي الدكتور "دلير صالح" وسرقة سيارته، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة والفرار صوب محافظة ديالى.

وأفاد بيان رسمي للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الجريمة بدأت باندلاع حريق في منزل يقع بحي "آري – شورش" بمدينة أربيل اليوم، وفور وصول فرق التحقيق، تبيّن أن الضحية هو الدكتور "دلير صالح"، رئيس قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بجامعة صلاح الدين، حيث تعرض للقتل قبل إضرام النار في جثته ومنزله لإخفاء معالم الجريمة.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية كشفت عن هوية المتهم الذي يدعى (ز. ع. ح. ع)، وهو من مواليد عام 2005 ومن سكنة محافظة ديالى، مؤكداً أن المتابعة الأمنية أظهرت أن المتهم استولى على سيارة الضحية وغادر حدود العاصمة أربيل في تمام الساعة 12:39 ظهراً متوجهاً نحو المحافظات الوسطى.

وأوضحت الشرطة أن عملية الاعتقال تمت بناء على أوامر قضائية وبتنسيق أمني عالي المستوى بين وزارة الداخلية الاتحادية ومديريات شرطة كركوك وديالى؛ وأسفرت الجهود المشتركة عن ضبط المتهم مع السيارة المسروقة عند سيطرة (خان بني سعد) في ديالى بتمام الساعة 5:30 عصراً.

وأكدت مديرية شرطة أربيل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنقل المتهم وتسليمه إلى الجهات القضائية في الإقليم، لينال جزاءه العادل وفق القانون.