بعد مضي 40 يوماً .. السلطات بالسليمانية تخفق بالقبض على قتلة ضابط

شفق نيوز / أعلنت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية، يوم الأربعاء، استمرار التحقيقات الجنائية بخصوص ملف قتل أحد ضباطها.

وقال مدير المديرية، هيوا كريم، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إجراءات التحقيق بشأن مقتل النقيب محمد لطيف مستمرة ولم يتم إلقاء القبض على الجناة لغاية الآن".

وأضاف كريم، أن "المعلومات تشير إلى أن الجناة هم الآن خارج اقليم كوردستان، وقوات الأسايش هي من تبنت التحقيق حول ملابسات الحادث"، مشيراً إلى "عدم تدخل أي جهة للتأثير على مجريات التحقيق في ملف مقتل النقيب محمد".

وطالب، الجهات الأمنية، بـ"الإسراع بحسم ملف التحقيق بمقتل النقيب بأسرع وقت وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأعلنت شرطة السليمانية، نهاية العام الماضي، أن "مفرزة دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية استجابت لنداء امرأة في منطقة تانجرو، حيث أن أحد أقارب المرأة قام بإطلاق النار على مفرزة الشرطة التابعة لدائرة مناهضة العنف ضد المرأة".

وبحسب ما أفاد به المتحدّث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، فإطلاق النار على المفرزة أسفر عن مقتل نقيب شرطة وإصابة آخرين.

فيما أوضحت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية، أن المفرزة كانت تستجيب لطلب امرأة اتصلت بالشرطة في قضية عنف منزلي وطلبت المساعدة".

وأضافت أن ذلك أسفر عن قتل ضابط من العناصر الأمنية وإصابة 3 آخرين بجروح، مشيرة إلى أن المهاجمين أحرقوا مركبات المفرزة ولاذوا بالفرار.