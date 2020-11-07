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بعد مصرع رجل.. صاعقة رعدية تعطل محطة كهربائية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-07T10:11:06+0000
بعد مصرع رجل.. صاعقة رعدية تعطل محطة كهربائية في السليمانية
شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في محافظة السليمانية، يوم السبت، بتعطل محطة لنقل الطاقة الكهربائية اثر صاعقة رعدية.
وقال مدير نقل الطاقة الكهربائية في السليمانية علي محمد صالح لوكالة شفق نيوز، إن "صاعقة رعدية أحرقت محولة كبيرة لنقل الطاقة الكهربائية في جنوب السليمانية"، موضحا أن "فرق الدفاع المدني وبعد جهد كبير استطاعت اطفاء الحريق".
واضاف أن "فرق الصيانة في مديرية كهرباء السليمانية
تعمل علی تصليح المحطة"، مشيرا الى أن "الحريق ادی الی انقطاع الکهرباء الوطنية في مناطق عدة بالسليمانية".
وأفاد مصدر طبي مسؤول في دائرة صحة إدارة منطقة "كرميان" في اقليم كوردستان اليوم السبت ان راعيا للأغنام توفي اثر اصابته بصاعقة رعدية.

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