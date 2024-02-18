بعد مشاركة فاعلة في مؤتمر ميونخ.. نيجيرفان بارزاني يختتم زيارته لألمانيا

شفق نيوز/ بعد مشاركة فاعلة استمرت ثلاثة أيام في مؤتمر ميونخ للأمن وأجندة مكثفة من اللقاءات مع قادة ومسؤولي الدول ووفودهم، أختتم بعد ظهر اليوم الأحد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارته إلى ألمانيا بعد انتهاء جدول أعماله في المؤتمر.

والتقى نيجيرفان بارزاني بكبار القادة والمسؤولين في الدول لبحث الوضع الأمني ​​والسياسي في العراق وإقليم كوردستان، والتوترات في الشرق الأوسط، والتهديدات والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن مناقشة تطوير العلاقات والتعاون المشترك في مجال الطاقة وأمن الطاقة، اضافة الى مناقشة تأثيرات التغير المناخي وعرض آراء إقليم كوردستان حول هذه القضية.

وتضمن جدول أعمال بارزاني الذي استمر ثلاثة أيام اجتماعات مع الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس أذربيجان، و ملك الأردن، ورئيس وزراء اليونان وقطر وأرمينيا وإستونيا، إلى جانب نائب الرئيس و كبار مسؤولي الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والنمسا وتركيا والكويت والفاتيكان والبحرين ووزيري دفاع بريطانيا وألمانيا.

والتقى بارزاني ايضا مع عدد من الوفود الأخرى وكبار المسؤولين، من بينهم وفد الكونغرس الأمريكي في كل من مجلسي النواب والشيوخ، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة والاستثمار، ووزراء الدفاع والخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيين ومساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، ورئيس فريق المراجعة الاستراتيجية المستقل نيابة عن مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، ووفد من ثلاثة مشرعين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، والاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، ومستشاري الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية.