بعد أمر الاتحادية.. كركوكي: بإنتظار قرار من رئاسة الحزب الديمقراطي لفتح مقراتنا في كركوك

شفق نيوز/ قال كمال كركوكي رئيس المكتب التنظيمي لكركوك وكرميان في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، إن قرار إعادة فتح مقرات الحزب في كركوك بإنتظار قرار من رئاسة "الديمقراطي".

وقال كركوك في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "بعد قرار المحكمة الاتحادية بجواز فتح مقرات الحزب في كركوك، نحن بدورنا على أتم الجهوزية، وبانتظار قرار من رئاسة الحزب الديمقراطي لفتح المقرات مجدداً وممارسة مهامنا".

وردت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس 2023-10-12 دعوى تتعلق بالمقر المتقدم في محافظة كركوك، كما ألغت الأمر الولائي بشأنه، من دون مرافعة.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن المدعي النائب وصفي عاصي حسين، طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) إلغاء أمر العمليات المشتركة بالعدد (843) لسنة 2023 الخاص بـ (نقل مقر عمليات كركوك من مكانه الحالي وتسليمه خالياً من الشواغر).

وحكمت المحكمة، برد دعوى المدعي (وصفي عاصي)، لعدم الاختصاص وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى، وإلغاء الأمر الولائي بالعدد (213\اتحادية\2023) الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3\9\2023".

وكانت المحكمة الاتحادية، قد أوقفت يوم 3 أيلول 2023 قرار رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.