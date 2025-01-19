بعد مباحثات نيجيرفان بارزاني.. وفد كوردي يزور بغداد لحسم خلاف الرواتب

شفق نيوز/ يبدأ وفد كوردي رفيع، يوم الأحد، زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد، للتباحث مع المسؤولين حول مسألة رواتب الموظفين الكورد.

وأخبر مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، وكالة شفق نيوز، بأن الوفد يترأسه الوزير اوات شيخ جناب، وسيجتمع مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، لبحث مسألة رواتب الموظفين".

ويعقد الكوردستانيون آمالاً بعد زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد، ولقائه بعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين واجتماعه مع ائتلاف إدارة الدولة في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للملفات العالقة أبرزها أزمة رواتب الموظفين.

وحضر نيجيرفان بارزاني، في زيارته التي بدأت الأحد وانتهت الثلاثاء الماضي، اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني وغيرهم، وأكد الائتلاف "عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي".

وتستمر أزمة الرواتب في إقليم كوردستان مع بداية العام 2025، بإثارة الجدل وقلق المواطنين، حيث باتت هذه القضية محور مطالبات شعبية لحلها بشكل جذري، وتتركز الدعوات على حسم مصير راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر لعام 2024 الذي لم يتم صرفه بعد، في ظل انعكاسات خطيرة على حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وسط تأكيدات بأن الحل يكمن في التزام كل من بغداد وأربيل بقرارات المحكمة الاتحادية وتجنيب المواطنين نتائج الصراعات السياسية المستمرة منذ سنوات.