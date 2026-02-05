بعد مباحثات مع بارو.. نيجيرفان بارزاني: أقدّر دعم فرنسا للعراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

اعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الخميس، عن تقديره لدعم فرنسا للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن لقاءاته مع وزير خارجة فرنسا جان نويل بارو كانت مثمرة حول جملة من المواضيع.

وقال بارزاني في تدوينة له على منصة إكس، تابعتها وكالة شفق نيوز، "يسرّني أن أستقبل الليلة في أربيل جان-نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، أجرينا نقاشات مثمرة حول شراكتنا الاستراتيجية، والتطورات السياسية والأمنية، والأولويات المشتركة".

وأعقب بارزاني في تدوينته، "جددتُ تقديري لدعم فرنسا المتواصل للعراق وإقليم كوردستان".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، شدّد مساء الخميس، على ضرورة مواجهة مخاطر تنظيم "داعش" من خلال إبقاء دور التحالف الدولي لمكافحته قائماً، داعياً إلى دعم حقوق الكورد في كل من العراق وسوريا.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو على هامش لقاء جمعهما في أربيل، إنه اتفق في الرأي مع الوزير الفرنسي على أن داعش ما زال يشكل خطراً على استقرار المنطقة.

وأضاف بارزاني، أن "الاستقرار في سوريا مهم"، مشدداً على أهمية أن يكون "استقرار يضمن حقوق جميع المكونات ويصونها"،ودعا إلى ضرورة "استمرار مهام التحالف الدولي".‏

كما أكد رئيس الإقليم على ضرورة حل المشاكل والتوتر في المنطقة عبر السلام والحوار.

وأشار إلى أنه تحدث خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي عن "تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع فرنسا وتوسيع التعاون الاستراتيجي".

كما بحث المسؤلان، الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان حيث أثنى بارزاني على دور فرنسا في دعم إقليم كوردستان والعراق.‏

وجدد بارزاني شكره "للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه الدائم والمستمر لشعب إقليم كوردستان وحقوقه".

‏وأشار إلى أن "شعب كوردستان لن ينسى هذه المواقف".

‏كما ثمن بارزاني دور الرئيس الفرنسي ماكرون في دعم حقوق الشعب الكوردي بشكل دستوري في سوريا، ودوره في تقريب وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحكومة دمشق.