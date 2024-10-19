بعد ما نشرته شفق نيوز.. الديمقراطي الكوردستاني يؤكد تقدمه بنتائج الاقتراع الخاص

شفق نيوز/ اكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت، تقدمه بنتائج التصويت الخاص لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق من يوم السبت لوكالة شفق نيوز، بفوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، بعدد أصوات وصل إلى قرابة 83 ألف صوت.

وقال هيمن هورامي رئيس لجنة انتخابات الخاصة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "خلال يوم الاقتراع الخاص كان لدينا 165 مشرفا لكل المراكز في اقليم كوردستان اضافة إلى وجود 749 وكيلا في المراكز، وبحسب البيانات المرسلة من قبلهم حصل الحزب الديمقراطي على 86775 صوتا وهذا العدد هو أكثر مقارنة بالانتخابات البرلمانية عام 2018 بواقع 24 ألف صوت حيث حصلتا في الانتخابات الخاصة عام 2018 على 62 ألف صوت".

وأضاف أنه "بحسب الأشرطة المرسلة من قبل وكلائنا فإن الاتحاد الوطني حصل فقط على 50776 صوتا ما يعني أن الحزب الديمقراطي يتقدم على الاتحاد الوطني بـ36 ألف صوت، وحصل الجيل الجديد على 11078 صوتا، والاتحاد الإسلامي حصل على 3018 صوتا، وجبهة الشعب حصلت على 2051 صوتا، وجماعة العدل حصلت على 2365 صوتا، وجبهة الموقف حصلت على 2448 صوتا، وحركة التغيير حصلت على 586 صوتا".

وبدأت عملية التصويت الخاص بـ165 مركز اقتراع في الساعة السابعة صباحاً وانتهت في الساعة السادسة مساء وفقا للتوقيت المحدد من قبل مفوضية الانتخابات.

وينطلق الاقتراع العام صباح يوم الأحد 20 تشرين الأول الحالي، ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، سيصوتون بالاقتراع العام يوم غد الأحد.