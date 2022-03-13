بعد ليلة القصف.. مسؤولو أربيل: حياتنا واحتفالاتنا مستمرة رغم الإرهاب (صور)

شفق نيوز/ أعلن مسؤولون في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، استمرار فعاليات مهرجان آذار ونوروز بشكل طبيعي رغم القصف الذي طال المدينة يوم أمس، وفيما بينوا أن العملية "الإرهابية" لن تؤثر على وضع المدينة، اكدوا ان المعرض التشكيلي والفوتوغرافي ضمن فعاليات المهرجان شهد إقبالا وحضورا جيدا من محبي الفنون والتصوير.

وقال نبز عبدالحميد قائممقام قضاء مركز اربيل خلال مشاركته في مراسيم افتتاح المعرض التشكيلي والفوتوغرافي الذي أقامته دائرة الفنون التشكيلية في اربيل ضمن فعاليات مهرجان اذار ونوروز، لوكالة شفق نيوز؛ إن "الأوضاع طبيعية في مدينة أربيل ومراسيم مهرجان آذار ونوروز ستستمر لغاية اكمال جميع الفعاليات".

وأضاف نبز؛ أن "هذه العملية الارهابية الجبانة لن تؤثر على المدينة، فكل الامور طبيعية وحاليا نشارك في مراسيم افتتاح هذا المعرض التشكيلي والفوتوغرافي والمراسيم ستستمر لغاية اكمالها جميعا".

بدوره قال مدير دائرة الفنون التشكيلية باربيل ازاد لشكري لوكالة شفق نيوز؛ إن "المعرض التشكيلي والفوتوغرافي اقيم بمشاركة نحو عشرين تشكيليا وعشرة مصورين فوتوغراف وجاء اقامة المعرض بمناسبة أعياد آذار ونوروز"، مبينا ان "المعرض شهد إقبالا وحضورا جيدا من قبل محبي فن التشكيل والتصوير الفوتوغرافي".

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم. وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.