بعد ليلة "القبض على لاهور".. السليمانية تعانق الحياة مجددا

شفق نيوز- السليمانية

بعد ليلة مضطربة شهدتها السليمانية، بين مساء الخميس وصباح يوم الجمعة، إثر مواجهات مسلحة بين قوات حفظ النظام والقوات الأمنية من جهة، وقوات تابعة للاهور شيخ جنكي من جهة أخرى، والتي انتهت باعتقاله مع أحد أشقائه وعدد من عناصر قوته، استعادت المدينة الان ملامح حياتها اليومية.

فمنذ ساعات الصباح الأولى، بدت الأسواق الرئيسية في وسط السليمانية أكثر ازدحاماً، وفتحت المحال التجارية أبوابها بحذر، بينما حاول المواطنون استعادة إيقاع يومهم العادي رغم بقاء آثار القلق في الأجواء.

ويقل أبو ارام، وهو صاحب محل للملابس في سوق السليمانية، لوكالة شفق نيوز: "أمس اضطررنا لإغلاق المحلات باكراً خوفاً من امتداد إطلاق النار، لكن اليوم فتحنا أبوابنا لأن الحياة يجب أن تستمر، ورزق الناس لا يحتمل الانتظار."

وفي شارع "صهولكه"، في مركز المدينة، رصدت وكالة شفق نيوز عائلة قدمت من بغداد للسياحة، وقالت أم مريم، وهي سيدة أربعينية: "تابعنا الأخبار بقلق ليلة أمس وتوقعنا إلغاء زيارتنا، لكننا فوجئنا بهدوء المدينة هذا الصباح. أهل السليمانية يحرصون على استقبال ضيوفهم حتى في الأوقات الصعبة."

وفي إحدى المقاهي الشعبية، تحدث سردار، وهو شاب من سكان السليمانية، لوكالة شفق نيوز قائلاً: "المدينة لا تستسلم، حتى في أشد الأزمات ما حدث بالأمس كان صعباً، لكن الناس هنا لديهم إصرار على التمسك بالحياة."

أما بائع الشاي المتجول، خالد، فأكد لمراسل وكالة شفق نيوز: "نحن أبناء هذه الأرض، نريد الأمان قبل كل شيء. ما يهم الناس أن يعيشوا بسلام ويعملوا بعيداً عن السلاح والصراعات."

وبالرغم من استمرار انتشار القوات الأمنية في عدد من المفترقات والشوارع الرئيسية، إلا أن وجودها بدا هذه المرة موجهاً لطمأنة المواطنين والزائرين، أكثر من كونه باعثاً للقلق.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أُصيب نحو 10 آخرين بجروح حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين القوات الأمنية، ومسلحين موالين لرئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي في مدينة السليمانية.

واقدمت القوات الأمنية في السليمانية على اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرة اعتقال، وذلك بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.