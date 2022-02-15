سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد لقاء مع "الجيل الجديد".. رئاسة الإقليم تنأى بنفسها عن التدخل بالانتخابات البرلمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-15T10:45:23+0000
بعد لقاء مع "الجيل الجديد".. رئاسة الإقليم تنأى بنفسها عن التدخل بالانتخابات البرلمانية

شفق نيوز/ قالت رئاسة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء إنها لا تتدخل بالحوارات والمباحثات الجارية بين الأطراف السياسية والكتل البرلمانية حول الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر أيلول المقبل في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دلشاد شهاب مستشار رئيس اقليم كوردستان عقب زيارة أجراها إلى مقر حراك الجيل الجديد في اربيل.

وقال شهاب إن الانتخابات في الاقليم عمل يخص الأطراف السياسية والكتل البرلمانية ولن ترعى رئاسة الاقليم الحوارات معها في هذا الصدد وهذا ليس من ضمن مهام عمل الرئاسة، مردفا بالقول إن الانتخابات موضوع قانوني وعملية برلمانية.

وأوضح أن "ما يتم الاتفاق عليه بين الكتل البرلمانية حول الانتخابات فان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحترم ذلك الأمر، وسيقوم بما يقع على عاتقه من خلال تقديم الدعم القانوني عبر المصادقة على الاتفاق بمرسوم إقليمي".

كما تابع شهاب بالقول ان "الكتل والأطراف السياسية الكوردستانية تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ورئيس الإقليم يساند ذلك أيضا ويعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاح العملية"، مشيرا إلى أن القضايا الخلافية الأخرى اذا كان بالامكان ان تقرب رئاسة الإقليم وجهات النظر بين الأطراف والكتل السياسية، فستبذل جهدا ضمن هذا الإطار.

related

أربيل تستبق إعلان النتائج بإطلاق تحذير: لا تطلقوا النار

Date: 2021-10-10 17:31:49
أربيل تستبق إعلان النتائج بإطلاق تحذير: لا تطلقوا النار

الاتحاد الوطني والتغيير يشكلان تحالف "كوردستان" لخوض الانتخابات

Date: 2021-05-01 20:33:59
الاتحاد الوطني والتغيير يشكلان تحالف "كوردستان" لخوض الانتخابات

بارزاني يهنئ بانتصار "البارتي" ويوجه دعوة للأطراف الكوردية

Date: 2021-10-11 20:37:39
بارزاني يهنئ بانتصار "البارتي" ويوجه دعوة للأطراف الكوردية

الاتحاد الوطني والتغيير يعيدان ترتيب أوراقهما ويسميان قوباد طالباني رئيسا لقائمتهما الانتخابية

Date: 2021-07-29 10:32:07
الاتحاد الوطني والتغيير يعيدان ترتيب أوراقهما ويسميان قوباد طالباني رئيسا لقائمتهما الانتخابية

زيباري: رئاسة الجمهورية ستبقى للكورد والحلبوسي لديه فرصة لرئاسة البرلمان

Date: 2021-10-12 08:34:29
زيباري: رئاسة الجمهورية ستبقى للكورد والحلبوسي لديه فرصة لرئاسة البرلمان

في كرميان.. الديمقراطي الكوردستاني بدون مناصب ويتطلع لمقعدين

Date: 2021-09-06 19:19:23
في كرميان.. الديمقراطي الكوردستاني بدون مناصب ويتطلع لمقعدين

نيجيرفان بارزاني يدعو القوى السياسية العراقية لتفاهم جديد وواقعي والاستفادة من أخطاء الماضي

Date: 2021-10-12 10:41:07
نيجيرفان بارزاني يدعو القوى السياسية العراقية لتفاهم جديد وواقعي والاستفادة من أخطاء الماضي

بإشراف رئيس الاقليم.. اجتماع رئاسي- حكومي بكوردستان يبحث جملة ملفات

Date: 2020-02-03 14:51:02
بإشراف رئيس الاقليم.. اجتماع رئاسي- حكومي بكوردستان يبحث جملة ملفات