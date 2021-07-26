بعد لجنة "تعريف" بجرائم داعش.. قرار لـ"محاكمة قيادات التنظيم" في كوردستان

شفق نيوز / قررت حكومة إقليم كوردستان، تشكيل محكمة لمحاكمة قيادات داعش، وذلك بعد تشكيل لجنة للتعريف بجرائم التنظيم في الإقليم.

جاء ذلك، في أعقاب اجتماع للجنة العليا للتعريف بجرائم داعش عُقد بمقر وزارة داخلية إقليم كوردستان، في أربيل.

قال المتحدث باسم حكومة كوردستان، جوتيار عادل، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "بعد تشكيل لجنة عليا للتعريف بجرائم داعش، تم الإقرار لتشكيل لجنة أخرى على مستوى عالي لجرائم داعش، فضلاً عن اتخاذ خطوات عاجلة لتشكيل محكمة لمحاكمة قيادات التنظيم".

وأضاف عادل، أن حكومة إقليم كوردستان قررت "تشكيل محكمة لمحاكمة قيادات داعش"، مؤكداً أن "المجتمع الدولي سيقف لمساعدة كوردستان في هذا الملف، والهدف إرجاع الحقوق للذين ارتكبت ضدهم هذه الجرائم، وهناك العديد من الوثائق المطلوبة التي تثبت إدانة هؤلاء".

وعن قرارات الحكومة للسيطرة على فيروس كورونا، وجهود خفض أعداد المصابين، أوضح المتحدث باسم حكومة كوردستان، أن "يوم غد، ستعقد اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا اجتماعها، وستستمع إلى تقرير وزارة الصحة وبعدها ستصدر مجموعة قرارات".

وبشأن مشروع الموازنة العامة للإقليم، لفت عادل، إلى وجود "بعض الملاحظات تعمل حكومة الإقليم على حسمها، وعند الانتهاء من معالجتها سيرسل المشروع إلى البرلمان".