بعد كشف شفق نيوز.. وفد امريكي رفيع يجتمع مع قادة المجلس الكوردي في القامشلي

شفق نيوز/ وصل وفد أمريكي، ظهر الاثنين إلى مقر المجلس الوطني الكوردي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا وسط حديث بقرب استئناف المفاوضات الكوردية التي ترعاها امريكيا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في المدينة أن ثلاث سيارة تقل مسؤولين أمريكيين وسط اجراءات أمنية مشددة وصلوا قبل قليل إلى مقر المجلس الكوردي بمدينة القامشلي.

وأوضح انه لم يسمح للصحفيين بالتصوير أو دخول المقر دون ورود معلومات عن طبيعة الوفد والاجتماع بين الطرفين.

وقال مصدر مطلع إن "الاجتماع بدأ بين المسؤولين الأمريكيين وقادة المجلس الكوردي قبل قليل دون تفاصيل عن طبيعة النقاشات بين الطرفين.

وأضاف "بكل تأكيد سوف يتصدر ملف المفاوضات الكوردية والتطورات السياسية والوضع الإنساني في المنطقة وعموم سوريا النقاشات بين الطرفين".

وكشفت قيادية بارزة في المجلس الوطني الكوردي عن استئناف المفاوضات الكوردية في وقت قريب بضمان ورعاية أمريكية.

وقالت فصلة يوسف عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي لوكالة شفق نيوز امس الاحد إن "لا شروط لدى المجلس الكوردي لبدء المفاوضات والأجواء إيجابية الآن لاستئناف المفاوضات بعد ضمان أمريكيا وقائد قسد بتوفير مناخ مناسب للبدء بالمرحلة الثالثة للمفاوضات".

وتعثر استئناف المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية في سوريا منذ مطلع شباط الماضي، إثر تعرض العديد من مقرات المجلس الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته في كانون الأول الماضي لعمليات تخريب وحرق واطلاق رصاص من قبل مجموعة "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب بيانات عديدة أصدرها المجلس الوطني الكوردي.

ودخل المجلس الوطني الكوردي المعارض في سوريا (يضم 16 حزبا) وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (يضم 25 حزباً وحركة سياسية) في مفاوضات برعاية أمريكية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وبإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي مطلع نيسان/أبريل الماضي، بهدف توحيد صفوف الكورد في سوريا ومشاركة المجلس الكوردي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال المراحل السابقة من المفاوضات، توصلّ الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية سياسية" بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة في المنطقة.