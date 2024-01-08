بعد أكثر من 35 عاما.. كوردستان على موعد لتسلم جثامين 172 مؤنفلاً دفنوا في مقابر السماوة الجماعية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب العدلي، يوم الاثنين، عن إكمال استعداداتها لتسليم جثامين (172) من ضحايا مقبرة تل الشيخية في محافظة السماوة وجميعهم من المواطنين الكورد المؤنفلين.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير عام الدائرة الدكتور زيد علي عباس، عقد اجتماعاً مع وفد من رئاسة الجمهورية الخبيرة في مكتب رئيس الجمهورية مُمثلةً عن أقليم كوردستان بروين محمد نوري عزيز والناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور سيف البدر ومديرة قسم المقابر الجماعية الدكتورة ياسمين منذر صديق ومسؤولة اعلام الدائرة سمر اسماعيل".

وقال عباس، بحسب البيان إن "الملاكات الطبية والمختبرية في قسم المقابر الجماعية قد أكملت استعداداتها لتسليم (172) شهيدا من المؤنفلين والذين تم اكتشاف مقبرتهم الجماعية في بادية السماوة واعادتهم الى كوردستان لدفنهم في مقابر خاصة بهم إكراماً لأرواحهم".

وأضاف أن "هذه الرفات تتضمن نساء وأطفال أعدموا على يد النظام البائد في عام 1988"، مؤكدا ان "اغلبهم معصوبي الأعين وآثار طلقات نارية بالرأس، فضلا عن طلقات عشوائية في مناطق متفرقة من أجسادهم".