بعد أكثر من شهرين من العمل .. إعادة فتح نفق دربنديخان أمام حركة العجلات (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء دربنديخان في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، إعادة فتح نفق دربنديخان أمام حركة سائقي العجلات بعد مضي أكثر من شهرين من العمل في إعادة تأهيله.

وقال قائممقام القضاء سليمان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش مراسم إعادة افتتاح النفق، إن عملية إعادة تأهيل النفق استغرقت 73 يوماً، مردفا بالقول إنه خلال هذه المدة لم نسجل غير حادث سير واحد وذلك بعد منع مرور شاحنات الحمل وتحويل مسارها.

وأضاف أنه خلال اليومين المقبلين سنضع الحجر الأساسي لطريق جديد في دربنديخان وبإنجازه ستتراجع نسبة الحوادث إلى قرابة 80 بالمئة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد تعهدت نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، بإعادة تأهيل نفق دربنديخان في محافظة السليمانية الذي لحق به أضرار فادحة جراء اندلاع حريق في عدد من السيارات داخله.

وأعلنت مديرية مرور دربنديخان في محافظة السليمانية، في حينها، عن غلق نفق دربنديخان الرابط بين القضاء وإدارة گرميان بالمحافظة بسبب احتراق شاحنة.