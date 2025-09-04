بعد أكبر احتفال بالمولد النبوي.. أربيل تطلق حملة خدمية واسعة (صور)

شفق نيوز- أربيل

بدأت الجهود الخدمية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الخميس، حملة تنظيف واسعة بمشاركة ست بلديات و200 عامل خدمة بعد إقامة "أكبر احتفالية" بمناسبة المولد النبوي على مستوى الإقليم والعراق.

وتشهد مدينة أربيل منذ مساء أمس الأربعاء، تجمعاً جماهيرياً واسعاً لإحياء ذكرى المولد النبوي، حيث احتشد آلاف المواطنين وسط المدينة وعند قلعتها الأثرية للمشاركة في الفعاليات الدينية والاحتفالية الخاصة بالمناسبة.

وتزينت شوارع وأسواق المدينة باللافتات التي عكست معاني هذه المناسبة، كما شاركت العتبة الحسينية في أربيل الاحتفالات من خلال إقامة موكب لتوزيع الماء والعصائر والحلويات بجوار قلعة أربيل الأثرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه الاحتفالات والاكتظاظ الكبير للمواطنين أسفر عن تراكم الكثير من المخلفات في الشوارع والأسواق، وعلى إثرها، شرعت الجهود الخدمية في مدينة أربيل، بحملة تنظيف واسعة لإزالتها بمشاركة ست بلديات وأكثر من 500 عامل خدمة.

ونقل المراسل، عن نائب محافظ أربيل هيمن قادر، قوله إن احتفالية المولد النبوي في أربيل شارك فيها أكثر من 200 ألف من داخل وخارج المدينة، وبذلك تعد احتفالية المولد النبوي في أربيل هي الأكبر على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

هذا وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد هنأ بمناسبة المولد النبوي، داعياً إلى أن "تحمل هذه الذكرى الطيبة معها نهايةً للحروب والمآسي والآلام التي تعصف بالأمم، وأن يعم السلام والعدالة والتعايش أرجاء منطقتنا والعالم أجمع".

أما رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، فقد دعا إلى أن يكون هذا "اليوم المبارك رسالة المحبة والإنسانية والخير، وأن يلهمنا جميعاً سبل الهداية ويجمع قلوبنا على الرحمة والتسامح".

من جهته، عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن أمله أن تكون هذه الذكرى "حافزاً لترسيخ مبادئ النبي محمد السمحة في الإنسانية والسلام والتعايش المشترك والوئام والعدالة".

يذكر أن احتفالية أربيل، أمس الأربعاء، جاءت بالتزامن مع إحياء الكثير من المواطنين ليلة المولد النبوي في جامع أبي حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية وسط العاصمة، حيث تعالت الأناشيد الدينية وتزينت أروقة الجامع بالمصلين والزائرين فضلاً عن تزيين البيوت والطرقات والأسواق بالمصابيح والأشرطة الملونة واللافتات التي تحمل معاني هذه المناسبة.

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيداً بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان أعلنت تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، في الدوائر والمؤسسات الرسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.