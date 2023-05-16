بعد قطع شجرة عمرها 100 عام .. الشرطة: غابات السليمانية معرضة للخطر (صور)

شفق نيوز/ أعربت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن أسفها إثر تعرض المناظر الطبيعية للأشجار التي يبلغ عمرها 100 أي (قرن من الزمن) للخطر جراء تعرضها إلى القطع في نفس الوقت وصفت انحسار الأماكن الطبيعية والبيئية بأنها "كارثة كبيرة".

وقالت المديرية في بيان اليوم، أنه وعلى الرغم من مواصلة مفارز شرطة الغابات منع هذه الظاهرة إلا أن بعض المواطنين ومن دون الإصغاء للمسؤولية يحاولون تدمير البيئة والطبيعة.

وأشار البيان إلى أنه بعد تلقي اخبار من قبل مواطنين حول قطع شجرة كبيرة في حدود قرية "داري كلي" شرعت على الفور مفارز مركز شرطة الغابات في "بازيان" بالتوجه إلى مكان الحادث.

ووفقا للبيان فإن المفارز لاحظت في "جبل داري كلي" شجرة بلوط مقطوعة يصل عمرها إلى قرابة 100 عام، مؤكدة أنه لدى وصول المفارز لم يكن يتواجد أحد في محل الحادث، ولا يزال البحث مستمرا للعثور على الجناة.

هذا وتم تنظيم ملف تحقيق وتسليمه للقاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب البيان.