بعد قطع تركيا المياه عن نحو مليون شخص.. سوريا تطلب تدخلاً أممياً فورياً

شفق نيوز/ طلبت سوريا، يوم الاثنين، من مجلس الأمن والأمم المتحدة تدخلاً فورياً لإلزام تركيا بإعادة المياه إلى نحو مليون شخص بعد قطعه عنهم.

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، أن وزارة الخارجية والمغتربين ارسلت رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت فيهما ان قطع النظام التركي المياه عن ما يزيد على مليون مواطن في محافظة الحسكة يشكل جريمة حرب موصوفة تضاف الى جريمتي الاحتلال والعدوان".

وأضافت أن "سورية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي بإعادة تشغيل محطة مياه علوك والتصدي لممارساته اللاإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة".

وتفاقمت أزمة مياه الشرب بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا ذات الأكثرية الكوردية جراء إيقاف تركيا والفصائل الموالية لها لضخ المياه من محطة مياه علوك منذ 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية.

وتكرر إيقاف الضخ من محطة علّوك بريف سري كانيه / رأس العين منذ سيطرة تركيا وفصائل سوريا موالية لها على المنطقة الحدودية من ضمنها المحطة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، وتعتبر المحطة المصدر الرئيسي لتغذية مناطق الحسكة وتل تمر والشدادي بمياه الشرب.

وكان مصدر مسؤول قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق بأن "الفصائل التابعة لتركيا في ريف سري كانيه (رأس العين) عمدت إلى استجرار الكهرباء من الخط الرئيسي الواصل بين محطة كهرباء مبروكة ومحطة مياه علوك ما تسبب بضعف التيار الكهربائي المغذي للمحطة وتوقفها عن العمل".