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بعد قصف مدفعي.. إيران تلقي بطائرات مسيرة مفخخة على منطقة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T08:33:30+0000
بعد قصف مدفعي.. إيران تلقي بطائرات مسيرة مفخخة على منطقة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ واصلت المدفعية الإيرانية، يوم الخميس، قصفها لقرية في إقليم كوردستان، بحجة تواجد مقاتلين كورد مناوئين لطهران.

وقال مدير ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل، احسان جلبي، لوكالة شفق نيوز، "إن المدفعية الإيرانية عاودت قصفها لمناطق متفرقة.

وأضاف أن سكان قرية رشكينان تركوا منازلهم بعد أن وقعت قذيفة مدفع قرب منزل، لحين هدوء الأوضاع.

كما لفت المسؤول المحلي، أن إيران استخدمت الطائرات المسيرة المفخخة وألقت بها في مناطق مختلفة من الناحية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، طالب بغداد وأربيل بمنع استغلال جماعات مسلحة لأراضي إقليم كوردستان ضد إيران، كما طلب من سكان المناطق الحدودية في إقليم كوردستان “الابتعاد عن مقار المسلحين لئلا يتعرضوا للأذى”.

وقصفت إيران في السابق جماعات مسلحة من المعارضة الكوردية تتمركز في إقليم كوردستان.

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