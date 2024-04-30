بعد قصف حقل "كورمو".. بغداد ترسل "الغاز السائل" الى الإقليم (وثائق)

شفق نيوز/ وجهت الحكومة الاتحادية، يوم الثلاثاء، بإرسال الغاز السائل الى إقليم كوردستان، بعد إنهيار الطاقة الكهربائية في الإقليم بسبب قصف حقل غاز "كورمو".

وبحسب كتاب موجه من وزارة النفط إلى إقليم كوردستان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد "وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تزويد الإقليم بالغاز السائل لتجهيز الطاقة الكهربائية وذلك بعد استهداف حقل غاز (كورومو) لحين استئناف العمل فيه".

يشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان وجهت السبت الماضي طلباً إلى الحكومة الإتحادية "بتزويدها بالغاز السائل بعد استهداف حقل غاز (كورمور) بالدرون من قبل جماعات خارجة عن القانون وعلى اثرها توقف الحقل عن العمل نتيجة الحالة النفسية لكوادر العمل ومخاوف من تكرارها".

واضافت ان "توقف الغاز لمحطات الكهرباء بالكامل فقدت الشبكة ( 2500 ) ميگاواط كهرباء عن انتاجها للاقليم والحكومة الاتحادية، كذلك ادت الى توقف عاز (LPG ) للبيوت".

واستهدف يوم الجمعة، 26 نيسان/ أبريل 2024، قصف مجهول حقل غاز "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان.

وتسبب الهجوم بتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجاوات.